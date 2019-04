Manchester City, il retroscena di De Bruyne: "Nel 2014 mi voleva Klopp"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'intervista rilasciata a The Players' Tribune, Kevin De Bruyne ha anche svelato un retroscena di mercato legato al suo passato. Che coinvolge Jurgen Klopp, oggi allenatore del Liverpool contro cui il Manchester City di KDB lotta per la Premier League: "Quando sono tornato al Chelsea dal Werder Brema, diversi club tedeschi mi volevano. Klopp mi voleva al Borussia Dortmund e i giocatori che allenava mi piacevano, per cui pensai che il Chelsea mi avrebbe fatto andare lì.

Invece Mourinho mi mandò un messaggio: mi disse che sarei rimasto, che ero parte della squadra. Pensai che era ottimo, che ero nei suoi piani. A inizio stgione ho giocato due delle prime quattro gare. Credo di aver giocato bene. Non in modo brillante, ma abbastanza bene. Dopo la quarta gara, basta. Non ho più avuto un'occasione e neanche una spiegazione.

A dicembre José mi ha chiamato nello spogliatoio, e credo sia stato un atlro momento che mi ha cambiato la vita. Mi ha iniziato a dire 'un assist, zero gol, dieci recuperi". Ci ho messo un minuto a capire di cosa stesse parlando, poi ha iniziaato a parlare di Willian, Oscar, Mata, Schurrle e parlava di cinque gol, dieci assist o altri numeri. Io gli ho fatto notare che loro avevano giocato 15-20 partite, mentre io tre in totale. Parlammo della possibilità di andare via in prestito, mi spiegò che se fosse partito Mata (come poi effettivamente avvenne, ndr) sarei diventato la quinta scelta al posto di essere la sesta. Io fui onesto e gli dissi che volevo giocare. Lui lo capì e da lì tutto è cambiato".