Manchester City, in bilico Gundogan. Vuole rassicurazioni sul suo ruolo

© foto di Imago/Image Sport

Nebuloso il futuro di Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco ha stoppato le trattative per il rinnovo non avendo rassicurazioni circa il suo ruolo in squadra. Lo riporta il Daily Mirror. In scadenza di contratto nel 2020, il City potrebbe mettere il centrocampista sul mercato in estate per non perderlo a parametro zero. In questa stagione per lui 39 presenze, con 5 reti all'attivo.