Il Manchester City è a caccia di rinforzi per il reparto offensivo e avrebbe intensificato il suo interesse per Jadon Sancho (19). Il giocatore ha lasciato il Cirty nel 2017 per raggiungere il Borussia Dortmund, ma ora Pep Guardiola vorrebbe richiamarlo alla base. I Citizens si sarebbero mossi concretamente negli ultimi giorni, stringendo contatti diretti. A riportarlo è il Daily Mail.