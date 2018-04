Manchester City-Liverpool, le formazioni: c'è Salah dal 1' tra i Reds

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester City per la rimonta, il Liverpool per difendere il risultato dell'andata. Guardiola schiera in campo quasi tutta la qualità a propria disposizione (modulo, come sempre, da verificare) lasciando Aguero in panchina. Klopp può contare su Salah, a centrocampo sceglie Oxlade-Chamberlain per sopperire all'assenza di Henderson.

Manchester City (3-5-2): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi; Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, De Bruyne, Sané; Sterling, Gabriel Jesus. Allenatore: Guardiola.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.