Manchester City, maglia celebrativa per i 125 anni del club

Il Manchester City giocherà domenica il Community Shield contro il Liverpool con una maglia celebrativa per il 125° anniversario. La Puma, sponsor tecnico del club, ha disegnato un modello vintage, maglia celeste con collo rotondo e bordi bianchi, unicamente "sporcata" dal logo della squadra, sotto il quale la scritta "125 years". ALl'interno vi è stampata una copia del documento che attesta la fondazione del club, firmato Joshua Parby, figura decisiva per la nascita del club.

There’ll be a limited edition run of 1,894 individually numbered authentic shirts produced to reflect our founding year, as well as replica shirts available for men, women and kids!

Request your interest! ➡️ https://t.co/AqDUcUkpXy pic.twitter.com/wyNz68g2Z7

