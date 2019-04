© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City è a caccia di un difensore per la prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta il Sun on Sunday, Guardiola avrebbe messo nel mirino Harry Maguire ma il Leicester vorrebbe sul piatto 90 milioni di sterline. In alternativa si segue il difensore olandese Virgil Van Dijk.