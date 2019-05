Manchester City, Mahrez: "Non voglio cambiare solo perché non gioco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riyad Mahrez, attaccante del Manchester City "chiacchierato" per un eventuale addio a fine stagione, ha parlato per sottolineare come la sua volontà sia quella di continuare con i Citizens: "Non è facile entrare in una squadra così forte e che ha già tanti titolari. Sapevo che non sarebbe stato facile il mio primo anno qui, ma sono molto fiducioso nelle mie qualità. Sapevo che avrei colto la mia occasione e con il Brighton ho segnato aiutando la squadra. Sono molto felice qui, non vado in un'altra squadra perché qui non gioco. Fa parte del calcio, bisogna essere forti, rimanere tali e puntare sulla mia personalità. Non mi nascondo e non cambio per questo".