Manchester City, mai interrotti i contatti con il Leicester per Mahrez

Il Manchester City non ha mai interrotto i contatti con il Leicester dallo scorso gennaio fino a ora per ottenere in estate il cartellino del fantasista Riyad Mahrez. I Citizens continuano a essere molto interessati all'algerino, che con ogni probabilità, a breve lascerà le Foxes per iniziare una nuova avventura altrove. A riportarlo è il Leicester Mercury.