Manchester City, Mubarak: "Solo rinforzi che miglioreranno la rosa"

Ai microfoni di City TV, Khaldoon Al Mubarak, numero uno del Manchester City, ha parlato del futuro e del mercato del club. "In termini di campagna rinforzi, abbiamo imparato tanto dal passato. Adesso abbiamo una formazione super, non arrivi a 100 punti senza questo. Ogni acquisto dovrà migliorarci ed è la lezione più importante imparata. Comprare nuovi giocatori è molto importante quando vinci ma non puoi farlo alla leggera".