Manchester City nella storia: record di gol in Premier League

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City nella storia della Premier League: i due gol siglati nel primo tempo della gara contro il Brighton, in corso di svolgimento in questi minuti, portano infatti i Citizens a 104 gol fatti in totale (SEGUI QUI LA DIRETTA PREMIER DI TMW - CLICCA QUI! ). Si tratta del record assoluto per la Premier: superate le 103 marcature del Chelsea di Ancelotti nella stagione 2009/2010.