© foto di Puma.com

Importante aggiornamento di calciomercato, per quanto riguarda la Premier League, quello fornito qualche istante fa da Sky Sport UK. Secondo i giornalisti della piattaforma satellitare inglese, infatti, il Manchester City continua sì a monitorare le prestazioni di Caglar Soyuncu, elegante e riccioluto difensore turco classe '96 in forza al Leicester, e tra i migliori nell'ottima prima parte di stagione vissuta dalle Foxes, ma non ha l'interesse a tentare un affondo già a gennaio.