Il Manchester City in queste settimane si sta ritrovando a fare i conti con alcune difficoltà numeriche, per quanto riguarda i difensori centrali presenti nella rosa a disposizione di Pep Guardiola, visto anche il lungo infortunio occorso a Laporte. Secondo quanto riferisce talkSPORT, uno dei nomi finiti nei riflettori dei bi-campioni uscenti d'Inghilterra è quello di Caglar Soyuncu, promettente difensore centrale turco attualmente in forza al Leicester.