Manchester City, obiettivo Junior Firpo

MILAN, ECCO L'OFFERTA PER IBRAHIMOVIC. KEAN VERSO LA CESSIONE. MOURINHO VISIONA MILENKOVIC, MENTRE LA FIORENTINA VUOLE BERGE. SU MANCINI ANCHE ARSENAL E BORUSSIA DORTMUND. TONALI SOGNO DELLE BIG ITALIANE ED ESTERE. LEONARDO STRINGE PER RODRIGO CAIO, IL NAPOLI PRONTO A RISCATTARE OSPINA...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 novembre

Deckers (EFL Voetbal): "De Ligt-De Jong, l'Ajax non svenderà"

Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Viola, Pezzella ko

Roma, l'agente di Marcano: "Non è la nostra idea andare via"

Nations League, B-3: futuro da scrivere per l'Austria

Juventus, Kean verso la cessione in prestito a gennaio

Nations League, B-4: Danimarca che decide il girone, Irlanda quasi in C

Ag. Lautaro: "Non lascia l'Inter. Rinnovo? Nessuno ci ha chiamato"

Nations League, C-1: tutto in equilibrio, è sempre 1 fisso

Nations League, C-4: Serbia in vantaggio sul Montenegro

Nations League, D-1: Georgia già in Serie C

Roma, non solo Mancini per la difesa: Monchi segue Kabak e Nastasic

Milan, offerta per Ibra. Con opzione per un altro anno

Frenkie De Jong snobba il Milan: "Non gioca bene e il club è nel caos"

Roma, idea Young: l'inglese può arrivare a giugno a parametro zero

Real, Asensio scontento: la Juve pronta a inserirsi in caso di rottura

Torino, Lyanco può partire in prestito

Inter, l'agente di Salvio in sede: l'argentino sarà svincolato a giugno

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 novembre

Secondo quanto riportato da As il Manchester City starebbe seguendo Junior Firpo, esterno sinistro del Betis di 22 anni. 22 anni, il giocatore ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy