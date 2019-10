© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester City sta seguendo con attenzione la promettente ala della Dinamo Zagabria Antonio Marin. 18 anni, il giocatore si è messo in mostra nella sfida contro gli Under 19 inglesi in Youth League. Marin, 2 presenze con l'Under 21, si sta ritagliando spazio anche in prima squadra.