Manchester City, Otamendi resta: Valencia e West Ham si tirano indietro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Otamendi, difensore argentino del Manchester City, giocherà anche nella prossima stagione con la maglia dei Citizens. Secondo quanto riportato dal Sun, il calciatore non ha ricevuto offerte concrete: Valencia e West Ham non hanno ancora mosso i primi passi, dunque il calciatore sudamericano non si muoverà da Manchester, almeno per il momento.