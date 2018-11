Manchester City, Otamendi stufo: vuole un faccia a faccia con Guardiola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolas Otamendi è pronto al faccia a faccia con Guardiola. Come riporta il Sun, il difensore del Manchester City vorrebbe avere dei chiarimenti dal proprio tecnico, che in questa stagione gli ha sempre preferito la coppia Laporte-Stones. Non è un caso che siano solamente sette le presenze dell'argentino, con appena 517 minuti giocati. Se continuerà così, non è da escludere - scrive il tabloid - che Otamendi possa chiedere l'addio già a gennaio.