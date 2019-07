© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Otamendi potrebbe tornare al Valencia. Il difensore argentino classe 1988, che ha lasciato il Mestalla nella stagione 2015/2016, potrebbe tornare in Spagna. Come riportato dal Manchester City Evening News, il giocatore ha dichiarato che vorrebbe "ritornare e giocare per il Valencia". Un segnale d'amore non indifferenti nei confronti della sua ex squadra.