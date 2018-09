Manchester City, preso il giovanissimo portiere Bazunu

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Il Manchester City ha trovato l'accordo con gli irlandesi dello Shamrock Rovers per l'acquisto del portiere Gavin Bazunu in vista della prossima stagione. Il Tottenham e il Chelsea erano sulle tracce del giocatore 16enne, ma i Citizens hanno anticipato le avversarie con un esborso da circa 450 mila euro. Il portiere resterà in Irlanda per completare il percorso di crescita. A riportarlo è Sky Sports.