Mentre i tifosi della Juventus sognano un suo approdo sulla panchina bianconera, Pep Guardiola sarebbe già concentrato sui rinforzi per il suo Manchester City in vista del prossimo campionato. Secondo il Sun, infatti, il tecnico catalano avrebbe messo nel mirino Youri Tielemans, che ha disputato una buona seconda parte di stagione con la maglia del Leicester, dove è arrivato in prestito dal Monaco. Al Monaco andrebbero circa 45 milioni di euro.