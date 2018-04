Manchester City, rischio blocco del mercato: attesa la sentenza del TAS

Il Manchester City rischia di subire da parte della FIFA il blocco del mercato per due sessioni. Lo riporta il Telegraph secondo cui il club inglese rischia una sanzione per presunte irregolarità nel trasferimento dal Velez del giovane Benjamin Garré, ingaggiato un giorno dopo il 16° compleanno ma, come rivela la società argentina, contattato prima di compiere gli anni, violando la norma che vieta di ingaggiare giocatori sotto i 16 anni. In settimana è attesa la sentenza del TAS. Lo stesso nodo fermò in passato il Real Madrid nel gennaio del 2017, e per due finestre di mercato l’Atletico (gennaio ed estate 2017) e il Barcellona (gennaio ed estate 2015).