Manchester City, Sané ha deciso: vuole trasferirsi al Bayern Monaco

© foto di Imago Sportfotodienst

Lontani dai campi di gioco da agosto a causa di un infortunio al ginocchio, Leroy Sané sta lavorando per tornare. Agli ordini di Pep Guardiola? Non necessariamente. Stando a quanto riferito dall'autorevole quotidiano tedesco Bild, infatti, l'ala mancina classe 1996 vorrebbe lasciare il Manchester City per raggiungere il Bayern Monaco già a gennaio. La decisione presa dal tedesco è chiara: raggiungere il colosso della Bundesliga e rilanciarsi subito anche in vista degli Europei.