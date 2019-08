Manchester City, Sané si opera al legamento crociato

© foto di Imago Sportfotodienst

Leroy Sané si opererà in questi giorni in Austria: la decisione, come riportato dal Daily Mail, è arrivata dopo il rifiuto del calciatore di operarsi tramite il chirurgo scelto da Guardiola sia per il Manchester City che per il Barcellona. I tempi di recupero non sono stati resi noti, nei prossimi giorni ci sarà una comunicazione ufficiale da parte dei Citizens.