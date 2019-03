Manchester City-Schalke 04, altro gol dei Citizens: 7-0 di Gabriel Jesus

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 marzo

SUSO-MILAN, POSSIBILE ADDIO. I POSSIBILI NOMI PER IL DOPO ICARDI. PIOLI PUÒ LASCIARE LA FIORENTINA A FINE STAGIONE. NAPOLI, QUASI FATTA PER FORNALS. DUE RINNOVI UFFICIALI PER IL SASSUOLO. LAZIO, IDEA LAZOVIC. Suso potrebbe lasciare il Milan nel giro dei prossimi mesi, visto il...