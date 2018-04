Manchester City, si guarda già al futuro: 230 milioni per tre obiettivi

Dopo aver vinto la Premier League al secondo tentativo, Pep Guardiola ha già messo nel mirino la prossima stagione sportiva. Secondo quanto riporta il Mirror, al tecnico spagnolo saranno messi a disposizione dalla proprietà ben 230 milioni di euro per rafforzare il suo Manchester City. Tre gli obiettivi principali: un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Per una squadra sempre più ambiziosa in Europa e non solo in Inghilterra.