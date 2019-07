© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eliaquim Mangala può lasciare il Manchester City. Secondo quanto riportato dal The Daily Telegraph, il calciatore è in cima alla lista dei partenti dei citizens. Il suo contratto è in scadenza nel 2020 ma può andarsene già in questa finestra di mercato. Ormai il difensore ex Everton non rientra nei piani di Guardiola che non lo ha convocato per il ritiro.