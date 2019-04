Manchester City, stabilito record di reti e di successi a OId Trafford

© foto di Imago/Image Sport

Col successo nel derby di Manchester e le due reti segnate, il City ha superato un record che aveva già stabilito cinque anni fa, ossia quello delle reti segnate: le marcature di Bernardo Silva e Leroy Sané portano a 157 il computo complessivo delle reti in tutte le competizioni. Miglior marcatore Sergio Aguero con 30 reti, seguito da Sterling a 23 e Gabriel Jesus a 19. E non è finita qui: i citizens possono migliorare il record, avendo ancora a disposizione 3 partite di campionato e la finale di FA Cup.

Non finisce qui: il successo del campo del Manchester United è il settimo in Premier League, nessuno era riuscito a tanto. Così come nessun allenatore era riuscito a vincere 3 volte consecutive a quello che è chiamato "Theatre of Dreams": Guardiola è il primo a riuscirci.