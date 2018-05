Manchester City, stasera la squadra scenderà con la divisa 2018-19

Il Manchester City ha svelato la divisa home per la stagione 2018-19, sempre griffata Nike. Maglia celeste con maniche dalle tonalità più scure, scollo a V e bottone all'altezza del collo. Calzoncini bianchi e calzettoni blu (in onore della squadra che vinse il campionato nel 1937) con una fasciatura celeste. La squadra indosserà la nuova divisa questa sera nell'ultimo incontro casalingo della stagione contro il Brighton.

The new 2018/19 #mancity home kit is revealed! 🔵 pic.twitter.com/kNUNE1btfw

— Manchester City (@ManCity) 9 maggio 2018