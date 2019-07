Manchester City, Sterling: "Nello spogliatoio ho solo tre-quattro amici"

© foto di Imago/Image Sport

Nel corso di un'intervistan a GQ, Raheem Sterling, attaccante inglese del Manchester City, ha parlato di vari temi legati a sé e alla sua squadra, cominciando dal suo allenatore: "Guardiola ogni volta mi chiede sempre di più. Ad esempio vuole un'ala nuova all'anno, per non farmi sentire a mio agio. Ti mette voglia di dimostrargli sempre qualcosa di nuovo. È esigente ma buono. Penso di avere tre-quattro amici stretti nello spogliatoio, non di più. Durante le vacanze non rimaniamo granché in contatto, non sopporto l'ego esagerato, preferisco i ragazzi normali. Non tutti sono così, ma tanti hanno il loro momento da divo. Io ai miei figli cerco di dare l'amore che ho ricevuto".