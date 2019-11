© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raheem Sterling potrebbe presto diventare uno dei calciatori più pagati della Premier League e non solo. Il Manchester City ha avviato i contatti col suo entourage per rinnovare per altre cinque stagioni il contratto dell'attaccante classe '94, che attualmente guadagna 275mila sterline a settimana.

Secondo 'Sky Sport UK', il City è pronto a riconoscergli un ingaggio superiore a quello di De Bruyne, che nel gennaio 2018 firmò un contratto da 350mila sterline a settimana. Si tratterebbe, dovesse concretizzarsi l'accordo nei prossimi giorni, di un ingaggio nettamente superiore ai 20 milioni di euro a stagione.