© foto di Image Sport

La posizione di Unai Emery all'Arsenal è sempre più traballante. Secondo quanto riportato da The Sun, uno dei possibili candidati è Mikel Arteta, attualmente nello staff di Guardiola al Manchester City. Lo stesso club campione in carica ha ammesso che non ostacolerà i Gunners qualora dovessero fare un tentativo per il loro ex giocatore.