Manchester City, Zinchenko al Betis solamente se a titolo definitivo

Secondo quanto si apprende da media spagnoli, il Betis sta provando a chiudere per Oleksandar Zinchenko del Manchester City. Ma se in terra iberica parlano di una trattativa indirizzata verso il prestito, secondo Sky Sports UK invece la volontà dei Citizens è di far partire l'ucraino a titolo definitivo, per una cifra superiore ai 15 milioni di euro.