Manchester United, 250 milioni di sterline per un mercato da sogno

© foto di J.M.Colomo

Il Mirror oggi in edicola racconta che Jose Mourinho avrà a disposizione 250 milioni di sterline per rinforzare in estate il Manchester United. La lista degli obiettivi è ricca: da Toby Alderweireld del Tottenham per la difesa a Fred dello Shakhtar Donetsk per la mediana. Poi Jorginho del Napoli, Jean Michel Seri del Nizza e Gareth Bale del Real Madrid.