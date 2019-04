© foto di

La sconfitta del Manchester United contro l'Everton stabilisce un record negativo che non accadeva da 38 anni: quello di perdere cinque gare consecutive in trasferta, considerando tutte le competizioni. All'epoca allenati da Dave Sexton, i Red Devils chiusero quel campionato all'ottavo posto. "L'uomo che doveva far riportare la squadra indietro all'epoca di Sir Alex Ferguson ha portato la macchina del tempo un po' troppo indietro" ironizza Sky Sports.