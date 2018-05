Manchester United, è partito l'assalto a Alderweireld del Tottenham

© foto di Federico De Luca

Il Manchester United fa sul serio per Toby Alderweireld. Come riporta il Mirror, sarebbe infatti già partita la trattativa col Tottenham per portare alla corte di Mourinho il difensore belga. La prima richiesta degli Spurs è stata intorno agli 85 milioni di euro, cifra che i Red Devils stanno cercando però di abbassare. Per Alderweireld, lo ricordiamo, si era parlato anche di Juventus.