Hasan Cetinkaya, agente di Victor Lindelof, ha confermato ai microfoni di Aftonbladet che il Barcellona ha cercato il difensore svedese in estate: “Quando Matthijs De Ligt ha scelto la Juventus, Victor è stato eletto prima opzione per il Barcellona. Ci sono stati contatti con Ed Woodward in numerose occasioni e con offerte concrete, ma il Manchester United ha fatto sapere che non c’era alcuna possibilità. Credo che Lindelof, per il suo modo di giocare, sarebbe stato perfetto per il Barcellona”.