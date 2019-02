© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Sanchez a fine stagione saluterà il Manchester United. Secondo il Mundo Deportivo, il cileno è destinato a lasciare i Red Devils per iniziare una nuova esperienza: l'ex Udinese e Barça vuole più spazio e Solskjaer non può garantirglielo. Sanchez ha un contratto in scadenza nel 2022.