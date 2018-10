Manchester United, altro flop. Le aperture inglesi sulla crisi Mourinho

Mourinho ancora una volta sul banco degli imputati. Dopo il ko in Premier contro il West Ham arriva un deludente 0-0 casalingo contro il Valencia in Champions League. La stampa inglese apre sul portoghese. "No Mour", interpretabile come "Mai più" titola il Mirror. "Quanto ancora? " si chiede il Sun. "È una rovina" titola il Daily Express. Il Daily Mail evidenzia le parole di Paul Scholes, che ne suggerisce l'esonero. "Il dolore di Mourinho" si legge su Star Sport mentre per il Times: "Lo United non va da nessuna parte".