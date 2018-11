Manchester United, Ander Herrera cedibile a prezzo di saldo a gennaio

© foto di Alterphotos/Image Sport

Occasione Ander Herrera nel mercato di gennaio. Come riporta il Sun, il Manchester United sarebbe infatti disposto a cedere il centrocampista spagnolo per una cifra tra i 3,5 e i 6 milioni di euro. Un maxi sconto, considerando che i Red Devils nel giugno 2014 lo pagarono oltre 40 milioni di euro, dovuto al fatto che l'ex Athletic non ha trovato l'accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno.