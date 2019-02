Manchester United, assalto a Ruben Neves: servono oltre 100 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Manchester United torna con forza su Ruben Neves. Come scrive il Daily Express, il portoghese del Wolverhampton sarebbe infatti il grande obiettivo dei Red Devils per rinforzare la mediana nella prossima stagione. Classe '97, Neves ha collezionato finora quattro gol e due assist in 27 presenze, vedendo lievitare la sua valutazione di mercato fino a oltre 100 milioni di euro.