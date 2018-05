Manchester United, atteso oggi l'agente di Fellaini per trattare il rinnovo

Secondo quanto riportato da Sky Sports l'agente di Marouane Fellaini è atteso a Manchester per trattare il rinnovo del centrocampista belga con i red devils. Il giocatore è in scadenza di contratto e solo ieri sono uscite alcune dichiarazioni del giocatore che ha affermato come il club abbia sbagliato ad aspettare l'ultimo momento per rinnovare, mettendolo in condizioni vantaggiose. Su Fellaini ci sono diversi club cinesi.