Manchester United, avanti con Martial: rinnovo imminente

14.20 - La prima fascia del sorteggio presenta ovviamente le insidie maggiori per le 24 formazioni rimanenti: ben tre spagnole, Real Madrid, Atletico e Barcellona, una italiana, la Juventus, una tedesca, una inglese, una francese e una russa. Si posizionano in prima fascia solo le...

Sorteggio Champions, big e mercato: come sono cambiati i top club

Sorteggio Champions, tutto sul Porto: pericoli in tutti i reparti

Fiorentina, Zekhnini ceduto in prestito al Twente

Frosinone, Goldaniga: "Lazio forte, ma voglio far pagare la cena a Acerbi"

Milan-Roma, Elliot-Pallotta e la prima sfida made in USA tra club italiani

Serie A, le designazioni del terzo turno: Guida per Milan-Roma

Sorteggio Champions, tutto sul Liverpool: incubo in terza fascia

Di Francesco: "Non possono già esserci processi alla seconda giornata"

Sorteggio Champions, tutto sul Lione: non solo Nabil Fekir

Anthony Martial ed il Manchester United, avanti insieme. Come riporta SkySports UK infatti, i Red Devils hanno offerto all'attaccante il rinnovo del contratto per altre 5 stagioni. La trattativa va avanti da mesi ed il prolungamento appare imminente

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy