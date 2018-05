Manchester United, Bailly pensa all'addio: Mourinho non lo vede più

© foto di Imago/Image Sport

Potrebbe chiudersi dopo sole due stagioni l'avventura di Eric Bailly al Manchester United. Come riporta il Mirror, il difensore ivoriano non sarebbe infatti affatto contento dello scarso minutaggio concessogli da Mourinho in questa seconda parte di stagione e avrebbe già iniziato a guardarsi intorno in cerca di una nuova sistemazione.