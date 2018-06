Manchester United, Bale potrebbe diventare il più pagato della squadra

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la doppietta segnata in finale di Champions League, Gareth Bale sembra pronto a lasciare il Real Madrid. Il Manchester United è in pole per l'acquisto del gallese e secondo quanto riporta il Times i Red Devils sono pronti a ricoprire d'oro l'ex Tottenham offrendogli l'ingaggio più alto della squadra. Attualmente il più pagato dello United è Alexis Sanchez che guadagna 515 mila euro a settimana.