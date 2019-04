Manchester United-Barça, le formazioni ufficiali: c'è Rashford. Out Vidal

© foto di imago sportfotodienst

Solskjaer sorprende e cambia la propria formazione rispetto alle attese, inserendo Dalot in difesa e sacrificando sia Lingard che Martial in attacco. La buona notizia per i Red Devils è comunque la presenza di Rashford in attacco. Nel Barça è Vidal a perdere il ballottaggio, sia con Coutinho che con Arthur.

Ecco le formazioni ufficiali di Manchester United-Barcellona.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Dalot, Smalling, Shaw, Young, Fred, McTominay, Pogba; Young, Lukaku, Rashford. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Coutinho, Arthur, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez. Allenatore: Ernesto Valverde.