Manchester United, ben nove giocatori in vendita: anche Martial e Mata

© foto di imago sportfotodienst

Il Manchester United, scrive il Sun, potrebbe salutare ben nove giocatori in estate: Ander Herrera, Chris Smalling, Luke Shaw, Matteo Darmian, Daley Blind, Juan Mata, Anthony Martial, Phil Jones, Marouane Fellaini. Questa la lista degli indiziati pronti per essere epurati da Josè Mourinho da giugno in poi.