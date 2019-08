Manchester United, bloccato il rinnovo di David de Gea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rinnovo di David De Gea slitta ancora. Il numero del Manchester United, come riportato dal Sun, ancora non ha firmato il nuovo contratto con i Red Devils, nonostante l'accordo raggiunto già nelle scorse settimane. Nei prossimi giorni il club inglese cercherà di chiudere le operazioni, in modo tale da blindare definitivamente il portiere: lo spagnolo guadagnerà la cifra record di 350mila sterline a settimana, circa 390mila euro.