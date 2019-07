Manchester United, Bruno Fernandes si fa dopo la Supertaça portoghese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes e il Manchester United, due direttrici che stanno per incontrarsi molto presto in un unico punto. Secondo quanto si apprende da varie fonti portoghesi, infatti, l'ex Udinese e Samp lascerà lo Sporting CP solamente dopo la Supercoppa del Portogallo, che i Leoes giocheranno contro il Benfica la sera del 4 agosto. Domenica sarà dunque l'ultima sua partita in bianco-verde. Da lunedì Fernandes potrebbe perciò già essere un nuovo calciatore dei Red Devils.