Manchester United, c'è il Sunderland su Guillermo Varela

Guillermo Varela dovrebbe lasciare il Manchester United questa estate. Il giocatore non rientra nei piani di José Mourinho e secondo quanto riporta il The Guardian su Varela ci sarebbe il Sunderland. L'uruguaiano nell'ultima stagione è stato ceduto in prestito al Francoforte ma diversi infortuni non gli hanno permesso di giocare gran parte della stagione.