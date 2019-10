Manchester United, Cavani in scadenza: che affare a parametro zero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani ha il contratto in scadenza con il PSG a la prossima estate lascerà con ogni probabilità il club francese. Diversi sono i club che dunque potrebbero fiutare l'affare a parametro zero e uno di questi secondo quanto riporta il Sunday Express potrebbe essere il Manchester United che per migliorare l'attacco starebbe pensando proprio all'uruguaiano che arriverebbe gratis a Old Trafford.