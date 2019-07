Manchester United, con Bailly infortunato torna di moda Umtiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United deve necessariamente pensare ad operare nuovi acquisti in difesa alla luce del grave infortunio a Bailly, il quale dovrà stare lontano dai campi per circa cinque mesi. Secondo quanto riferiscono i francesi di Le10Sport, per i Red Devils può tornare di moda il nome di Samuel Umtiti del Barcellona. Il difensore centrale di 25 anni piace molto alla squadra inglese, che già da tempo lo aveva messo sotto osservazione, pur essendosi principalmente direzionata su Maguire di recente.